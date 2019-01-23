Российских полицейских задержали за уничтожение вещдоков

В подмосковном Чехове задержаны два офицера территориального отдела МВД. Об этом «Ленте.ру» сообщила Ольга Врадий, официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

По ее словам, начальник отделения по борьбе с организованной преступностью отделения БОП территориального уголовного розыска в декабре 2018 года получил от коммерсанта взятку в размере 90 тысяч рублей за уничтожение видеозаписей, ставших вещественными доказательствами по уголовному делу о хулиганстве.

Второе уголовное дело возбуждено в отношении старшего инспектора, капитана внутренней службы. В конце ноября 2018 года он получил 200 тысяч рублей от местного предпринимателя за общее покровительство в работе интернет-кафе.

Операцию проводили сотрудники регионального СКР и главного управления собственной безопасности МВД. Подозреваемые доставлены к следователю на допрос.

В свою очередь Татьяна Петрова, официальный представитель подмосковного главка МВД, заявила «Ленте.ру», что по факту нарушений в Чеховском ОМВД начата служебная проверка. «По ее результатам полицейские будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, будут привлечены их непосредственные руководители», — добавила Татьяна Петрова.

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