Силовые структуры
 
Последние новости
Россия рассказала об угрозе авиабазе Хмеймим в Сирии
Власти не нашли падающих в голодный обморок российских школьников
Луна столкнулась с неизвестным объектом во время затмения
Названа самая безопасная страна для путешествий
Мусульмане увидели слово «аллах» на туалетной бумаге и обиделись
Настя Рыбка поблагодарила Лукашенко за оказанную помощь
Основатель Alibaba рассказал о «болезни» страшнее рака
Россия занялась ревизией союзного договора с Белоруссией
Угнавший самолет россиянин взял на себя ответственность за теракты 11 сентября
Новости партнеров

Российских полицейских задержали за уничтожение вещдоков

Перейти в «Мою Ленту»

В подмосковном Чехове задержаны два офицера территориального отдела МВД. Об этом «Ленте.ру» сообщила Ольга Врадий, официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

По ее словам, начальник отделения по борьбе с организованной преступностью отделения БОП территориального уголовного розыска в декабре 2018 года получил от коммерсанта взятку в размере 90 тысяч рублей за уничтожение видеозаписей, ставших вещественными доказательствами по уголовному делу о хулиганстве.

Второе уголовное дело возбуждено в отношении старшего инспектора, капитана внутренней службы. В конце ноября 2018 года он получил 200 тысяч рублей от местного предпринимателя за общее покровительство в работе интернет-кафе.

Операцию проводили сотрудники регионального СКР и главного управления собственной безопасности МВД. Подозреваемые доставлены к следователю на допрос.

В свою очередь Татьяна Петрова, официальный представитель подмосковного главка МВД, заявила «Ленте.ру», что по факту нарушений в Чеховском ОМВД начата служебная проверка. «По ее результатам полицейские будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, будут привлечены их непосредственные руководители», — добавила Татьяна Петрова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0422 января

«Поднимайте всех — мы идем мстить»

Цыгане и казаки устроили бойню на Урале. Их поссорила любовь
14:01Сегодня

Настя Рыбка прогуляла собственную пресс-конференцию после ночи в баре

11:03Сегодня

ФСБ пришла с обысками к украинским боевикам

11:28Сегодня

Пытавшихся выдать убийство зека за передозировку наркотиков сняли с должностей

Силовые структуры00:0323 октября 2018

«От предсмертных записок избавляются на раз»

Полицейские в России все чаще кончают с собой. Что их к этому толкает?
12:00Сегодня

ФСБ нашла у подпольных оружейников реактивный огнемет

16:0122 января

Рыбку и Лесли отпустили

10:25Сегодня

Угнавшего самолет россиянина проверят на адекватность

Силовые структуры14:1720 января
Анастасия Вашукевич

«Я не думала, что это зайдет так далеко»

Суд над Настей Рыбкой: предательство Травки, козни Трампа, обращение к Дерипаске
10:35Сегодня

Угрожавший взорвать банк в Москве попал на видео

00:03Сегодня

Раскрыты подробности обвинения против Насти Рыбки

23:1622 января

Угонщик самолета не смог объяснить причину своего поступка

Россия
«Мы говорим "членесса" и улыбаемся»
Сторонники феминитивов хотят равенства мужчин и женщин. В России им будет сложно
Девочка со «звездочкой» смерти
У шестилетней Вари рак мозга. Единственное спасение — протонная терапия
Чечне позволили списать миллиарды долгов за газ
Другие регионы хотят так же и грозят протестами. Получится ли?
«Не терять чувство реальности»
На что готовы россияне ради веры
Любит наш народ
Такое могло случиться только в России: дикий тест на знание российской жизни
Ожирение помогло россиянам «откосить» от армии
Власти узнали о голодных обмороках российских школьников и удивились
Все материалы
Мир
Курильские и российские
Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией
Россия рассказала об угрозе авиабазе Хмеймим в Сирии
В Ираке сорвано огромное наступление «Исламского государства»
Криминальный синдикат вывел из Китая миллиарды долларов
МИД признал присутствие российских ЧВК еще в одной стране
США выходят из ракетного договора
Америка поставила России ультиматум. Мир ждет новая гонка вооружений?
Первобытная жестокость
Папуасы веками воевали луками и копьями. Автоматы превратили их жизнь в кошмар
Все материалы
Бывший СССР
Транзит из Поднебесной
Прибалтийские соседи России пытаются разбогатеть на мощи Китая. Получится ли?
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Без палева
В Грузии легализовали марихуану. Страна стала немного счастливее
Настя Рыбка поблагодарила Лукашенко за оказанную помощь
Россия занялась ревизией союзного договора с Белоруссией
Лидер «Океана Эльзы» заявил о политических амбициях
На Украине разгромили часовню канонической УПЦ
Все материалы
Экономика
Просто так
В Индии хотят раздавать деньги. Это поможет обычным людям и поднимет экономику
Основатель Alibaba рассказал о «болезни» страшнее рака
Продавец пылесосов стал самым богатым человеком Великобритании
Российский министр призвал не думать о России «после Путина»
«Перекресток» впервые обогнал «Пятерочку»
Глава ВТБ категоричеки опроверг связь банка с проектами Трампа
Правительство захотело тайно продать госкомпании иностранцам
Все материалы
Силовые структуры
Сотрудники правоохранительных органов у аэропорта Ханты-Мансийска Россиянин захватил самолет и потребовал лететь в Афганистан
На борту были 69 человек. Лайнер экстренно сел, угонщика задержали
«Поднимайте всех — мы идем мстить»
Цыгане и казаки устроили бойню на Урале. Их поссорила любовь
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Настя Рыбка прогуляла собственную пресс-конференцию после ночи в баре
Пытавшихся выдать убийство зека за передозировку наркотиков сняли с должностей
ФСБ нашла у подпольных оружейников реактивный огнемет
Угнавшего самолет россиянина проверят на адекватность
Все материалы
Наука и техника
Выхода нет
Люди десятилетиями пытались покорить Марс, но так и не смогли. Что им мешает?
Накроет всех
От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов
Бей первым
США нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить
Опровергнута популярная гипотеза о мозге человека
Луна столкнулась с неизвестным объектом во время затмения
Xiaomi показала гнущийся смартфон
Россия раскрыла возможности 9М729
Все материалы
Спорт
«Я хотел одного — забивать, забивать, забивать»
Он обыграл США и придумал «Движение вверх». Почему Сергей Белов — легенда
Экс-чемпион UFC спас жизнь ребенку
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате Европы
Роналду назвали эгоистом за радостное фото в день пропажи самолета с футболистом
В районе пропажи самолета с футболистом обнаружены обломки
Глава российского биатлона прервал интервью после вопроса о допинге
Алина ЗагитоваНа лезвиях
Защитит ли Загитова титул? Главные интриги чемпионата Европы
Все материалы
Культура
Скрепы и пустота
Бескрайние и нищие просторы России на снимках одного из известнейших фотографов
«Ты знаешь, сволочь, как люди живут?»
Рабочие похищают олигарха. Отрывок фильма «Завод» Юрия Быкова
«Любовь — это война, а брак — соглашение о мире»
Страсть, флирт и стареющая Европа глазами звезды французской литературы
Умер кинооператор Валерий Никонов
Акварельные пейзажи молодого Гитлера выставили на торги
Netflix приравняли к шести крупнейшим киностудиям Голливуда
Джонни Депп предоставил доказательства невиновности в избиении Эмбер Херд
Все материалы
Интернет и СМИ
«Эти ребята богаты, влиятельны и ведут себя подло»
Они внушили человечеству ложную правду и обрекли планету на верную гибель
Обнаружен новый вирус для взлома криптокошельков
Соловьев прокомментировал расследование о дорогостоящей вилле в Италии
МИД подтвердил подлинность писем дипломатов об убийстве журналистов в ЦАР
«Спасибо, я так жить не хочу»
Они пришли на YouTube, чтобы разбогатеть и не работать. Но что-то пошло не так
Изуродованная после пластической операции видеоблогерша покончила с собой
Мошенники похвастались богатствами в сети и попались
Все материалы
Ценности
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
Аллах дал
Трубки, лошади и икра каждый день. Красивая жизнь великого властителя Ирана
Время женственности
Самые необычные и драгоценные дамские часы SIHH-2019
Дочь Дмитрия Пескова осудила неухоженных женщин
У Меган Маркл нашелся защитник в Америке
Ким Кардашьян отфотошопила лицо и насмешила сети
Playboy впервые выпустил белье
Все материалы
Путешествия
«Будто спускаешься в преисподнюю»
Битое стекло, роскошь и грязь. Чем живет Париж во время протестов
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Пустынный рай
Самые чистые пляжи, дорогие отели и богачи: зачем ехать в Абу-Даби
Выяснено число депортированных из Израиля российских туристов
Стюардесса напилась водки и свернула шею на яхте за 500 миллионов
Очередной бортпроводник попался на перевозке героина
Турист спрыгнул в море с круизного лайнера и заставил себя искать
Все материалы
Из жизни
«У нее походка охотника»
Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
Врач продлил на месяц жизнь умирающего пациента и поплатился
Клеймившего своих секс-рабынь сутенера отправили за решетку
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«Не существует гуманных убийств»
Фотограф снял животных на скотобойне. Они умирают мучительно и долго
Африканец захотел выиграть в лотерею при помощи колдуна и лишился глаза
Еж пробудился от спячки раньше времени, разволновался и облысел
Все материалы
Боевой премиум
Длительный тест Genesis G70: первые впечатления о корейском конкуренте BMW
И пришел КАМАЗ
Как КАМАЗ стал звездой мирового автоспорта? История главных побед в картинках
Дакар-2019
Если вы не следили за самой красивой гонкой этого года, то просто посмотрите, как это было
Спорткар, который не смог
Бразильский Volkswagen, о котором вы не слышали, — история постройки и провала
Nissan рассказал о новом кроссовере на базе «Дастера»
Компания Subaru полностью остановила производство на японском заводе
В США удлинили самый большой Cadillac Escalade еще на метр
Все материалы
Дом
Это низко
Где купить самые дешевые квартиры в Москве
Старые стены
Советская архитектура снова в моде. Молодежь от нее без ума
«Там жили девушки легкого поведения»
Россиянка унаследовала две квартиры и оказалась на грани нервного срыва
Москвичей уличили в жадности
Опубликован проект башни Трампа в Москве
Назван любимый этаж москвичей
Ипотечным ставкам предрекли снижение
Все материалы