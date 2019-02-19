Российский полицейский обокрал убитого и получил условный срок

В подмосковном Воскресенске осудили бывшего полицейского, который украл 55 тысяч рублей с банковской карты убитого. Об этом сообщаетcя на сайте управления Следственного комитета по Московской области.

В мае 2018 года оперуполномоченный Белозерского отдела полиции по Воскресенскому району прибыл на вызов в садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) «Весна», где обнаружили тело мужчины. На месте происшествия полицейский нашел две банковские карты погибшего, с одной из которых снял 55 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению.

Против полицейского возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК («Кража») и части 1 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий»).

Обвиняемый полностью признал свою вину. Он получил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно.

18 февраля в Сочи полицейский насмерть сбил ребенка и скрылся с места аварии. Школьница переходила дорогу по зебре, когда 26-летний водитель на Huyndai совершил наезд. Против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

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