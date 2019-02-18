Российские полицейские привязали собаку к машине и устроили ей тренировку

На Сахалине полицейские привязали к служебной машине собаку и заставили ее бежать по проезжей части. Региональное управление МВД назначило проверку по факту видео, снятого очевидцами события, сообщает РИА Сахалин-Курилы.

На кадрах, снятых на улице Карла Маркса в городе Охе, привязанная к полицейской машине собака бежит по проезжей части и старается избежать столкновения со встречным транспортом. Животное пробежало за автомобилем около 200 метров.

Начальник районного отделения полиции Шамиль Гаджиев заявил изданию, что это не издевательство над животным, а тренировка. «Это полицейская собака. Она должна защищать жизнь и гражданских людей, и сотрудников полиции. Она обязана бросаться и на нож, и на пистолет. И ее нужно тренировать», — пояснил Гаджиев.

4 февраля житель Краснодарского края помыл машину котом. Мужчина объяснил свои действия желанием отомстить питомцу за то, что тот запрыгнул на автомобиль и оставил на нем грязь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru