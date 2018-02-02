Сидевшего в ловушке два года китайского кота освободили

Бродячего кота из Китая, застрявшего на скоростной магистрали, спасли спустя два года. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Впервые бездомное животное заметили в феврале 2016 года на трассе в городе Чэнду. Его крики с высоты около 10 метров над землей услышал местный пенсионер. С тех пор он каждый день возвращался на место, чтобы подкормить кота. По словам жены пенсионера, кот избегал других людей и подходил только на звук его голоса.

Кота поймали с помощью ловушки. Зоозащитники оставили на дороге открытую клетку с едой, но животное решилось в нее зайти только на пятый день. Каким образом кот оказался запертым на магистрали, неизвестно. Местная группа защитников животных предполагает, что его могли оставить там бывшие владельцы.

31 января сообщалось, что американка, считавшая кота погибшим 10 лет назад, встретилась со своим любимцем. Девушка предположила самое худшее, когда нашла во время поисков тело похожего животного, сбитого машиной. Все это время кот жил на улице, а кормила его местная охранница.

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