Молодые китайцы пристрастились нюхать котов

В Китае распространилась привычка, приверженцев которой окрестили нюхателями котов. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Нюхатели котов часами возятся со своими питомцами, трутся лицом о животы кошек и глубоко вдыхают запах. «Я старый нюхатель котов, и если не получу свою дозу, то чувствую себя совершенно ужасно», — признается один из любителей животных с форума Zhihu.

«Мы с женой пока не готовы завести ребенка, поэтому всю нашу любовь получает кот», — говорит Чжоу Шуайбо, 30-летний сотрудник кинокомпании. Он тратит на своего питомца несколько часов в день. Кроме того, мужчина постоянно смотрит фотографии и видео про кошек, которые появляются в интернете.

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Китайцы, пристрастившиеся к кошкам, расходуют на них огромные суммы. Сотрудник шанхайской финансовой компании Ду Фан рассказал, что тратит на свое увлечение 20 процентов зарплаты. «Мой кот ежедневно ест лосось и витамины, — объясняет он. — Пакет кошачьего корма из Канады обходится в 760 юаней (около семи тысяч рублей — прим. Ленты.ру), а вместо наполнителя у него в лотке тофу».

«Синьхуа» связывает нездоровое увлечение кошками с ростом числа людей, которых в Китае зовут «молодежь с пустым гнездом» — молодых, одиноких, живущих в крупных городах и не заключающих брак.

В 2016 году любительница животных из американского штата Калифорния отдала кошкам свой коттедж площадью 390 квадратных метров, а сама переехала в трейлер.

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