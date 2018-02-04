Житель Кубани помыл котом машину

Житель Гулькевичского района Краснодарского края помыл котом машину. Видеозапись опубликована в сообществе «ЧП Краснодар» во «ВКонтакте».

Судя по закадровым комментариям, таким образом мужчина решил отомстить коту за то, что тот запрыгнул на автомобиль и оставил на нем грязь. Как пишет «Комсомольская правда Кубань», полиция начала проверку.

Суд в Коми 30 января приговорил 37-летнего мужчину, который постирал кота, к году ограничения свободы. В октябре 2017-го житель города Ухта, обидевшись на знакомую, взял ее кота Рыжика, засунул его в стиральную машину и включил ее. Животное погибло.

В декабре 2017 года Госдума приняла законопроект, увеличивающий максимальное наказание за издевательства над животными с двух до пяти лет лишения свободы. Также законопроект распространил действие статьи на тех, кто выкладывает записи жестокого обращения в интернет.

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