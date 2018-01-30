Убившему кота в стиральной машине россиянину усложнили жизнь

Мировой судья Чибьюского судебного участка Ухты (Коми) признал виновным в гибели кота 37-летнего мужчину, который постирал животное в машине, сообщает региональная прокуратура.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 245 УК России («Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских побуждений, с применением садистских методов»). Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок один год.

Суд установил, что 12 октября прошлого года нетрезвый ухтинец, обидевшись на свою знакомую, взял ее кота Рыжика, засунул в барабан стиральной машины и включил ее. После первого цикла кот подавал признаки жизни, поэтому мужчина включил машинку заново. В результате домашний питомец погиб. Весь процесс мужчина снимал на видео, которое отправил своей знакомой. После расправы он положил животное в лоток, сфотографировал и выслал снимки его хозяйке.

Материалы по теме Живодерское лобби Почему депутаты не решаются защитить животных

Вину в инкриминируемом деянии мужчина, ранее неоднократно судимый, признал. Он пояснил, что кот был ласковый, никогда не кусался, и объяснить причины содеянного не смог.

Осенью минувшего года более 45 тысяч человек подписали петицию с требованием наказать живодера и приговорить его к реальному сроку заключения.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!