Уфимец-трансвестит снимал на видео издевательства над котенком

Житель Уфы переодевался в женскую одежду и мучил подобранного на улице котенка, чтобы привлечь к себе внимание. Видеозаписи издевательств над животным он выкладывал на свою страницу во «ВКонтакте». Позднее они были удалены.

В своих роликах мужчина со спокойным выражением лица топил животное в тазу с водой, швырял его об стену и крутил в воздухе на веревке, привязанной к лапе. На кадрах кошка все время пыталась убежать и жалобно мяукала.

После того как видео разошлись по соцсетям, на уфимца посыпались оскорбления и угрозы в его адрес. В ответ он записал несколько видео, в которых раскаивался, плакал, обещал больше так не делать и говорил, что просто хотел обратить на себя внимание. «Я знаю, что меня никто не простит. Я один живу, сирота я, никому не нужен», — жаловался он, признаваясь, что делал все это, чтобы найти своих родителей и попасть на телевидение.

«Я нашол котенка на улице и решил его к сибе взять домой и помыть его в тазике патом под бижал к ботореи и начал там сидеть и сушиться 4 ч он высох я его сам от пустил с рук он у меня убежал перед когда я его молочком напоил с котиком милым все хорошо все нармально жив только я придурак слил в интернет видио теперь я каюсь и что натворил слил видио ролики в интернет», — написал молодой человек на своей странице в соцсети (орфография и пунктуация сохранены). По его словам, котенок жив и бегает на свободе.

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