Россия
 

Прокурор Приморского края решил посадить депутатов на сиротскую диету

Перейти в «Мою Ленту»

Прокурор Приморского края Сергей Бессчасный предложил депутатам краевого парламента питаться на 182 рубля в день, как это делают сироты в детских домах региона. Об этом он заявил по итогам проверок учреждений на заседании Законодательного собрания, сообщает в среду, 25 октября, PrimaMedia.

По словам главы регионального надзорного ведомства, рацион питания несовершеннолетних воспитанников детдомов не соответствует установленным нормам, объемы приготовляемых блюд занижаются, необходимые продукты исчезли из ежедневного меню из-за недостаточного финансирования.

Хотя с июля каждому ребенку из бюджета выделяется не 157 рублей, как раньше, а 182 рубля на питание, прокурор отметил, что полноценный завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин не могут стоить по 45 рублей. В такой рацион не входят мясо, молоко, творог и фрукты. Бессчасный заявил депутатам, что проект бюджета необходимо пересмотреть, и попросил их самим сесть на такую диету.

Издание отмечает, что к 1 января 2018 года чиновники Приморья намерены увеличить финансирование питания сирот до 210 рублей. К норме — в 271 рубль — этот показатель должен прийти только к 2019 году.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Чиновникам Приморья предложили сесть на сиротскую диету и питаться на 182 рубля в день
Самый богатый депутат Якутии пообедал на 13 миллионов рублей
Директор интерната под Ярославлем заставила детей выпить собственную мочу
Детей в магнитогорском лагере кормили просроченной колбасой
Последние новости
Россия подсчитала долг Белоруссии
Пассажир погиб под поездом на серой ветке московского метро  
В сети возненавидели «тупых детей-мажоров» из Албании
Прокурор Приморского края решил посадить депутатов на сиротскую диету
Найден древнейший русский мост в Крыму
В Киеве прокомментировали слова Собчак о принадлежности Крыма Украине
Боевики ИГ захватили поставленный из России танк Т-90А
Другие материалы рубрики
Россия00:0224 октября

Сел и не вышел

Тюремные больницы в России стали фабриками смерти
23:1124 октября

Собчак объяснила фразу о «генетическом отребье в России»

03:07Сегодня

Собчак прокомментировала свое высказывание об «украинском Крыме»

22:1223 октября

Борцы за трезвость записали видео с избиением пьяных жителей Воронежской области

Россия00:0316 октября

Маразм крепчает

Скоро Россию захлестнет эпидемия слабоумия, которую никто не ждет
22:0224 октября

Собчак рассказала о первых трех решениях на посту президента

22:3324 октября

Губернатор Петербурга назвал шаверму шаурмой

12:2223 октября

Погибший на батуте в Красноярске оказался районным депутатом

Россия00:0112 октября

«Люди с удовольствием убивают друг друга»

Жизнь в провинции стоит недорого, а работа врача — еще меньше
21:1024 октября

Православные раскидали серебреники на премьере «Матильды» и вспомнили об Иуде

19:5124 октября

Педагогов московской школы обязали следить за детьми в соцсетях

18:2624 октября

Путин пообещал отменить службу по призыву

Россия
Жмут от груди
Чем живут россиянки с огромными мыщцами
Безумный физик: кто напал на журналистку «Эха Москвы»
Атаковавший обвинял Татьяну Фельгенгауэр в телепатических домогательствах
Сел и не вышел
Тюремные больницы в России стали фабриками смерти
Собчак прокомментировала свое высказывание об «украинском Крыме»
Собчак рассказала о первых трех решениях на посту президента
Губернатор Петербурга назвал шаверму шаурмой
Православные раскидали серебреники на премьере «Матильды» и вспомнили об Иуде
Все материалы
Мир
Три минуты, включая душ
Разврат и измены давно стали частью политической культуры Франции
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Пришли к успеху
Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучила диетами
Не желавший становиться отцом американец напоил беременную подругу отбеливателем
Боевики ИГ захватили поставленный из России танк Т-90А
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Шам на крови
Что скрывает павшая столица «Исламского государства»
Все материалы
Бывший СССР
Отъем с переворотом
В Молдавии лишают власти «пророссийского» президента
Порошенко рассказал о планах установить «тризуб» над Кремлем
Михо и Майдан
Сможет ли бывший президент Грузии свергнуть Порошенко
Порошенко проиллюстрировал пост о выселении украинцев снимком депортации евреев
В Киеве сообщили о росте числа посещающих Россию украинцев
Киев заявил о готовности соратников Саакашвили силой захватить власть на Украине
Полуголая активистка Femen в образе овцы воспротивилась секс-турам на Украину
Все материалы
Экономика
Из пешек в ферзи
Российские шапки выходят на мировой рынок
Ласточкино гнездо
РЖД сделала ставку на скоростные электропоезда «Уральских локомотивов»
Дональд ТрампОбмазались властью
Зачем богатейшие люди мира идут в политику
Сервис Robomed разместит собственную криптовалюту
Россия подсчитала долг Белоруссии
Саудовская Аравия построит город в пустыне и заселит его роботами
Минобороны потратит миллиард рублей на гидрографический катер
Все материалы
Силовые структуры
Приворот не туда
За что в России убивают колдуний и гадалок
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Новый пират
Пьяный москвич угнал теплоход и пошел на абордаж
В Красноярском крае прессовальная машина убила подростка при заготовке сена
ФСБ изъяла у орудовавшей на Колыме преступной группы золото на 38 миллионов
Дебошир оплатил уборку залитого его кровью самолета и получил условный срок
Кировские полицейские обстреляли машину с 16-летним подростком
Все материалы
Наука и техника
Совок кислоты
Неизвестная история наркомании в Советском Союзе
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Американский беспилотник RQ-4A Global HawkСамим страшно
Почему США не боятся отсталого российского оружия
Доказана эффективность средства от старения
Найден древнейший русский мост в Крыму
В России отреагировали на обвинения в отсталости военных технологий
Раскрыт секрет женского сексуального удовлетворения
Все материалы
Спорт
Криштиану РоналдуРеальный пацан
Почему никто не может превзойти Криштиану Роналду и как с этим бороться
В Toro Rosso исключили возвращение Квята
Роналду воссел на трон
Ковалев заменил ничего не давшего ему американского тренера
Мутко оценил признание Роналду лучшим футболистом мира
Названы время и место проведения матчей сборной России с Аргентиной и Испанией
«Все медали запачканы допингом»
Китай пичкал спортсменов мощнейшими препаратами, и те уничтожали соперников
Все материалы
Культура
Обитель блаженства
В Большом театре показали оперу о феминизме с применением плетки
«Попробовал экстази — и понял, что такое секс»
Молочные оргии, голые девушки и беспробудный кайф Владимира Епифанцева
Не царское это тело
Хитросплетения русской власти и неземной любви в «Матильде» Алексея Учителя
Умер озвучивший обезьяну Рафики в «Короле Льве» актер
Эминем отсудил 414 тысяч долларов у новозеландской партии за эминемскую песню
Повзрослевшая Даша-путешественница переедет к кузену в полнометражном фильме
Режиссер «Логана» анонсировал спин-офф о дочери Росомахи
Все материалы
Интернет и СМИ
«Зимой здесь паршиво»
В Восточной Европе серо и бедно, но не безнадежно
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
«Вам надо к Петросяну»
Разоблачение украинских экспертов превратило шоу с ними в комедийный ад
Голливудских актеров и Джастина Бибера нарядили в гейш
Телеведущая слизала упавшие на пол взбитые сливки и взбесила соцсети
Владельцы iPhone поразились неспособности калькулятора сложить 1, 2 и 3
Иск на 100 миллионов к бывшему сотруднику Telegram отозвали и доплатили сверху
Все материалы
Ценности
Парка и джемпер Quiksilver«Перед Олимпиадой в российском спорте творился бардак»
Сноубордист Жун запретил себе тушеную капусту и мечтает о барабане
Уличный художник украсил люксовые часы изображением маленького банкира
Dior выпустил уродливые кроссовки-носки за 600 евро
Покрас Лампас украсил юбилейную куртку Levi's
Созданы люксовые пуховики для богатых маленьких собачек
Бренд adidas создал капсульную коллекцию вместе с Полем Погба
Американцы предложили россиянкам очень сексуальное белье
Все материалы
Путешествия
Краденые консервы и секс под мостом
Россиянин путешествовал на товарном поезде с американскими бомжами
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Кто-то с горочки спустился
Встреча с чеченским дедом на «Приоре» стала сюрпризом для москвича
Десять альпинистов погибли в Монголии
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Российские туристы отправятся в КНДР вопреки угрозе ядерной войны
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Все материалы
Из жизни
«Замуж за американца не хочу»
История москвички, переехавшей в Лос-Анджелес и ставшей продюсером
Доброе утро, Вьетнам!
Еще одна азиатская страна сошла с ума по караоке
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
Итальянка покрывалась кровавым потом из-за редкой болезни
Калифорниец смастерил доску для серфинга из 10 тысяч окурков
Аргентинка сняла на видео ударившую рядом с ее сыном молнию
Жируха
В лондонской канализации нашли мерзкое нечто
Все материалы
Когда за Квята не стыдно
Как Формула-1 провела безошибочный Гран-при США. Ну, почти безошибочный
Тигуанище
Мы поехали на тест одного удлиненного VW Tiguan, а встретили сразу два
Дайте грязи: конкуренты вседорожному хэтчу Kia Rio X-Line
Renault Sandero Stepway, Lada Vesta SW Cross и другие приподнятые бюджетники
Как через Instagram продают машины за миллионы
Соцсети, молодеющие покупатели и другие причуды современного рынка суперкаров
Аренда электрокара в Москве обойдется в тысячу рублей за час
Квята повторно отстранили от Формулы-1
Геймер превратил суперкар Lamborghini в контроллер для Xbox
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы