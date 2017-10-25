Прокурор Приморского края решил посадить депутатов на сиротскую диету

Прокурор Приморского края Сергей Бессчасный предложил депутатам краевого парламента питаться на 182 рубля в день, как это делают сироты в детских домах региона. Об этом он заявил по итогам проверок учреждений на заседании Законодательного собрания, сообщает в среду, 25 октября, PrimaMedia.

По словам главы регионального надзорного ведомства, рацион питания несовершеннолетних воспитанников детдомов не соответствует установленным нормам, объемы приготовляемых блюд занижаются, необходимые продукты исчезли из ежедневного меню из-за недостаточного финансирования.

Хотя с июля каждому ребенку из бюджета выделяется не 157 рублей, как раньше, а 182 рубля на питание, прокурор отметил, что полноценный завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин не могут стоить по 45 рублей. В такой рацион не входят мясо, молоко, творог и фрукты. Бессчасный заявил депутатам, что проект бюджета необходимо пересмотреть, и попросил их самим сесть на такую диету.

Издание отмечает, что к 1 января 2018 года чиновники Приморья намерены увеличить финансирование питания сирот до 210 рублей. К норме — в 271 рубль — этот показатель должен прийти только к 2019 году.