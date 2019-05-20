Пьяный российский полицейский сбил насмерть подростка и попал на видео

Пьяный полицейский сбил насмерть 14-летнего подростка в Саратове. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 17 мая. 40-летний мужчина был на рыбалке, где выпил, после чего сел за руль и отправился домой. Во время движения он решил обогнать ехавший впереди автомобиль и после маневра не справился с управлением. На большой скорости полицейский снес несовершеннолетнего, который шел по обочине.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Обвиняемый полностью признал свою вину.

В марте появилось видео, на котором двое нетрезвых полицейских кричат на прохожих матом и толкают одного из них. Дебоширы заявляли, что носят погоны, и спрашивали у оппонента, является ли тот «мужиком».

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