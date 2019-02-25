Российский полицейский отправил пенсионера в кому из-за жалобы на громкую музыку

В Кургане сотрудник полиции отправил в кому пенсионера, пожаловавшегося на громкую музыку. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, инцидент произошел в подъезде дома на улице Краснодонская, когда у полицейского был выходной. Из-за громкого шума, доносившегося из его квартиры в ночное время, между ним и соседями вспыхнул конфликт, в результате которого полицейский ударил 69-летнего пенсионера.

Пожилой мужчина упал с лестничного пролета головой на ступеньки. В настоящее время он находится в медицинском учреждении в состоянии комы.

Сотрудник полиции задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений»).

26 января сообщалось, что жительница Новосибирска заявила о пьяном полицейском, избившем ее отца-инвалида. По словам девушки, инцидент произошел, когда ее родители выгуливали собаку. На вопрос сотрудника, почему с ними пес без намордника, пара уточнила, что тот на коротком поводке. Однако полицейский повалил мужчину на колени и начал избивать, после чего нанес несколько ударов его супруге.

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