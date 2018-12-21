Российские полицейские избили подростка и его отчима-инвалида

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции из отдела по борьбе с оборотом наркотиков. Об этом в пятницу, 21 декабря «Ленте.ру» сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 14 декабря в городе Орск на улице Горького несколько полицейских незаконно применили физическое насилие к мужчине, заподозренному в незаконном обороте наркотиков, а также к его 13-летнему пасынку и знакомому. Как отмечает ТАСС со ссылкой на региональные СМИ, подозреваемый — лицо с ограниченными возможностями здоровья.

Видеозапись инцидента была опубликована в сети.

После публикации ролика мать подростка подала заявление в СКР. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

10 сентября сообщалось, что прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух сотрудников отдела полиции по московскому району Хамовники, избивших работников автомойки за отказ бесплатно помыть их машину. Стражам порядка предъявили обвинения в превышении должностных полномочий по предварительному сговору, в том числе с применением насилия и спецсредств.

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