Избившего мужчину и влившего в него алкоголь полицейского осудили в Белгороде

Суд в Белгороде приговорил бывшего оперативника ОВД «Прохоровское» Дмитрия Демина к полутора годам колонии общего режима за избиение в отделе и насильное вливание алкоголя в потерпевшего. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Демина признали виновным по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств»).

По версии следствия, вечером 23 ноября 2016 года местного жителя позвали в полицию для «беседы о причастности к совершению преступлений». В разговоре участвовал и коллега Демина. Потерпевший заявил о своей невиновности, после чего его ударили более 50 раз, затем застегнули на нем наручники, а коллега Демина влил ему в рот алкоголь, чтобы привлечь к административной ответственности.

Как отмечают в региональном управлении СКР, решение по коллеге осужденного будет вынесено в ближайшее время.

9 августа стало известно, что четверым бывшим сотрудникам полиции Казани (Татарстан) предъявлено обвинения по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия» (пункты «а», «б» части 3 статьи 286 УК).