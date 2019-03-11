Российские полицейские устроили пьяный дебош и попали на видео

74.ru

Видеозапись с двумя нетрезвыми мужчинами в полицейской форме, пристающими к прохожим в Челябинске, появилась в сети. Ролик в понедельник, 11 марта, публикует портал «74.ru».

На кадрах видно, как предполагаемый сотрудник МВД кричит на прохожих матом и толкает одного из них, постоянно напоминая, что носит погоны, а затем спрашивает у оппонента, является ли тот «мужиком».

Товарищ дебошира — тоже в форме — подходит к снимающему видео и требует остановить запись, обещая засудить прохожих, если ролик попадет в интернет. При этом мужчина не сообщает, по какой именно именно статье УК или КоАП РФ он угрожает судом, предлагая воспользоваться Google.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, по факту произошедшего проводится проверка. Общественный деятель Александр Долгушин написал на своей странице в социальной сети, что организаторами дебоша могут быть сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции №4 Тракторозаводского района города Челябинска.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!