Гибель российского актера в ДТП попала на видео

В Красноярском крае актер местного драматического театра Виктор Бубенков погиб в ДТП, сообщает «Регион Online». Видеозапись с моментом аварии, снятая регистратором в машине актера, появилась на YouTube.

Сообщается, что автомобиль занесло на заснеженной трассе, водитель потерял управление, вылетел на обочину и врезался в деревья.

На опубликованных кадрах видно, что машина начинает обгонять попутный автомобиль на участке, где обгон запрещен, входит в заснеженный поворот, попадает в занос, водитель пытается удержать ее, но ему это не удается. В результате машина вылетает с трассы и переворачивается.

Виктору Бубенкову было 64 года. Известно, что он в течение двадцати лет возглавлял театр в Нижнем Тагиле, позже стал актером в Минусинске Красноярского края.

Ранее стало известно, что тысячи россиян потребовали вынести максимальное наказание предполагаемому виновнику аварии в Калининградской области, который насмерть сбил женщину с двухлетним ребенком. На момент написания данной заметки, петицию подписали уже 5,6 тысячи человек. Эта авария произошла 3 ноября. Автомобиль сбил 36-летнюю женщину и ее двухлетнего сына в коляске, после чего водитель скрылся. От удара коляска отлетела в канаву. Женщина умерла на месте, ее подруга и ребенок остались живы.

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