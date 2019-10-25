Сын бывшего донбасского чиновника насмерть сбил ребенка и оказался невиновным

Александр Андриенко, сын бывшего мэра города Антрацит самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Анатолия Андриенко, насмерть сбил 10-летнего ребенка и избежал наказания. Об этом сообщает «Восточный вариант».

По данным издания, авария произошла еще 10 июня, но долгое время замалчивалась как властями ЛНР, так и подконтрольными им СМИ. Мать погибшего Максима Анастасия Маслова утверждает, что Андриенко не только по неосторожности сбил ее сына, но еще и отказался вызывать ему скорую помощь.

«Со слов свидетелей, находящихся в момент аварии неподалеку от места происшествия, супруга гражданина Андриенко А. А. Екатерина по мобильному телефону просила помощи у родственников — но не для моего сына, а для своего мужа, осознавая, что придется нести за совершенное ответственность перед законом», — рассказала женщина.

По ее словам, виновник ДТП смог избежать наказания благодаря своему влиятельному отцу. Маслова добавила, что обращалась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и после этого уголовное дело в отношении Андриенко было открыто, однако суд признал его невиновным. «Я не могу поверить, что в нашей республике детская жизнь ничего не стоит», — заключила мать мальчика.

Анатолий Андриенко возглавлял Антрацит с декабря 2014 по февраль 2018 года.

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