В Донецке убили сына бывшего министра ДНР рэпера Борзини

В Донецке убили сына бывшего министра транспорта самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Андриенко Егора, известного также как рэпер Борзини. Об этом пишет в Twitter блогер Necro Mancer; информация о смерти Егора Андриенко подтверждается на официальной странице исполнителя во «ВКонтакте».

По информации блогера, рэпер погиб в ночь на 30 июля. В это же время в городе произошел взрыв автомобиля, однако смерть Андриенко с этим событием не связана. В соцсети отмечают, что Борзини якобы был застрелен. Официального подтверждения этой информации нет.

Егор Андриенко — сын экс-министра транспорта ДНР Игоря Андриенко. В июне 2018 года чиновник был арестован по подозрению в коррупции в сфере государственных закупок железной дороги и автодорожного ремонта. Украинские СМИ писали, что задержание стало следствием конфликта Андриенко с тогдашним главой республики Александром Захарченко.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка. Практически сразу же после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отрицают.

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