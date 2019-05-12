В ДНР рассказали об убивших командира украинских солдатах

Солдаты из 35-й бригады Вооруженных сил Украины отказались выполнять приказ комбата капитана Голика и убили его. Об этом на YouTube-канале «Первый Республиканский Телеканал» сообщил журналистам официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Голик, по его словам, пытался заставить подчиненных участвовать в диверсионно-разведывательной операции на территории ДНР. «Перешел к угрозам военным трибуналом и тюремным заключением. В ходе словесной перепалки один военнослужащий из автомата выстрелил в своего командира», — отметил Безсонов.

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Приказ об операции отдал Голику командир бригады Николай Палас.

По словам представителя ДНР, украинские солдаты отказались выполнять приказ из-за того, что прошлая вылазка оказалась провальной и привела к людским потерям, а смерть капитана Голика комбриг приказал зачесть как боевую потерю от обстрелов со стороны самопровозглашенной республики.

На Украине информацию об убийстве солдатами своего командира отрицают, передает «Военное обозрение».

С апреля 2014 года Киев ведет силовую операцию против ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), появившихся на территории Донецкой и Луганской областей после совершившегося в столице государственного переворота. По результатам серии переговоров в Минске было достигнуто формальное перемирие, определены линия разграничения между ВСУ и силами ополченцев.

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