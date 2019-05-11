Бывший СССР
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Инаугурацию Зеленского предложили провести в два этапа
Игорь Денисов скрылся от «Локомотива»
Медведь обокрал российских охотников
Участника «аниме-вечеринки» либертарианцев задержали на лекции об оружии
Глава правительства Украины захотел получить парламент и Кабмин
На затонувшем 100 лет назад в Крыму корабле найдена картина Айвазовского
В окружении Зеленского нашли врагов Трампа
Самолет с россиянами вернулся в аэропорт из-за спущенного колеса
«Краснодару» напомнили о невозможности увольнения Мамаева
Новости партнеров

США обвинили Россию в отсутствии заботы о жителях Донбасса

Перейти в «Мою Ленту»

Россия заявляет, что беспокоится о жителях Донбасса, однако при этом за последние пять лет только ухудшила их жизнь. Об этом написал в своем Twitter спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Он заявил, что «российские боевики и их ставленники» сделали жизнь хуже даже для русскоязычных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), «о которых, как они утверждают, они заботятся». Волкер призвал прекратить боевые действия, выполнить Минские соглашения и приступить к реинтеграции региона под контролем Киева.

Спецпредставитель США разместил на своей странице пост журналиста и бизнесмена Пола Ниланда, опубликованный 9 мая. Ниланд напомнил, что пять лет назад в этот день украинская армия вошла в Мариуполь, находящихся под контролем сепаратистов.

«С момента его освобождения количество раз, когда я слышал, чтобы кто-то хотел оставаться под властью ДНР (доверенного лица России), равно нулю», — подчеркнул публицист.

В феврале прошлого года на Украине приняли закон о реинтеграции Донбасса. Согласно нему, Россия официально считается «страной-агрессором», оккупировавшим не подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Власти ДНР и ЛНР в законе названы оккупационным правительством, подконтрольным Москве. Документ позволяет главе государства объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределенный срок. При этом на этапе рассмотрения документа в Верховной Раде была отвергнута поправка, согласно которой ДНР и ЛНР получали бы статус террористических организаций.

Конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году сразу после государственного переворота. С тех пор Киев регулярно обвиняет Москву в оккупации Донбасса, эту позицию разделяют США и другие страны запада. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения, указывая на их бездоказательность.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России
В России ответили на угрозы Киева из-за выдачи паспортов в Донбассе
Жителей Донбасса захотели лишить льгот и пенсий за российские паспорта
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0110 мая

Не хуже Бандеры

Украинские националисты и пособники Гитлера теперь тоже ветераны. Кто они и чем известны
12:32Сегодня

Глава правительства Украины захотел получить парламент и Кабмин

11:56Сегодня

Инаугурацию Зеленского предложили провести в два этапа

18:0010 мая

Названы две вероятные должности Порошенко

Бывший СССР00:06 6 мая

На два фронта

В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
04:52Сегодня

На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией

20:0510 мая

Зеленский призвал Раду «прекратить судороги хромающей утки»

04:18Сегодня

Порошенко ответил на сравнение с ворующим вещи из отеля туристом

Бывший СССР00:01 7 марта

«Мы ненавидим вас так же, как укропов»

Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
15:4210 мая

Коломойский предрек самому богатому бизнесмену Украины убытки

18:3210 мая

Инаугурацию Зеленского предложили перенести из-за «гнилого воскресенья»

17:55 9 мая

Задержанные в России рыбаки вернулись на Украину

Россия
«Таких, как я, в Америке в тюрьму сажают»
Врача решили наказать за спасение травмированной соседки. Его поддержала вся страна
«Я впервые видел так много тел в одной яме»
Эти россияне ищут и находят на полях сражений забытых советских солдат
Опасные вкусы
 
Путин отреагировал на смерть Доренко
Поиски попавших под лавину туристов на Алтае приостановили на полтора месяца
Ветераны войны Ленинградской области получат праздничные выплаты к Дню Победы
Путин вышел на лед
Все материалы
Мир
«Любители животных превратились в головорезов»
 
Бывший министр Венесуэлы арестован в Испании по запросу США
Бутину увезли из тюрьмы
Трамп назвал худшего главу ФБР
Оппозиция выдвинула ультиматум Макрону
США задержали судно из Северной Кореи
Военный корабль США вторгся в территориальные воды Венесуэлы
Все материалы
Бывший СССР
Не хуже Бандеры
Украинские националисты и пособники Гитлера теперь тоже ветераны. Кто они и чем известны
Глава правительства Украины захотел получить парламент и Кабмин
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
Названы две вероятные должности Порошенко
На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
Порошенко ответил на сравнение с ворующим вещи из отеля туристом
Все материалы
Экономика
Жажда наживы
Как большие зарплаты начальников приводят компании к краху
«Три енота»
Кукольный театр как идея для малого бизнеса
Задел на будущее
России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять
Китай ответил США в торговой войне
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой
Австралия выпустила миллионы банкнот с опечаткой
Трамп снова передумал и атаковал в торговой войне с Китаем
Все материалы
Силовые структуры
Кровавый «Маскарад»
После войны маршал Жуков взялся за бандитов в Одессе. Их перебили без суда и следствия
Александр Кокорин и Павел Мамаев«Мы рассчитывали на гуманность накануне 9 Мая»
Кокорина и Мамаева отправили в колонию. Они ждали другого решения
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Задержание бывшего полицейского из-за аферы в миллион долларов сняли на видео
Российский врач изнасиловал пациентку после операции и избежал тюрьмы
Адвокат Пака отреагировала на приговор Кокорину и Мамаеву
Кокорин и Мамаев получили право на досрочное освобождение
Все материалы
Наука и техника
Грязный прием
Отрубленные головы, выпущенные кишки и литры крови: Mortal Kombat 11
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Куб смерти
Гитлер был в шаге от создания ядерного оружия. Ему помешала случайность
Запах спирта после пристыковки американского корабля взволновал экипаж МКС
Стало известно о секретной ракете США
США запустили межконтинентальную ракету 9 мая
Су-25СМ3 поразит цели «без летчика»
Все материалы
Спорт
Дух самурая
Сумо — борьба гигантов и великанов. Почему всему миру трудно ее понять
Игорь Денисов скрылся от «Локомотива»
ФИФА приостановила деятельность агента Погба и Ибрагимовича
«Краснодару» напомнили о невозможности увольнения Мамаева
Медведева призналась в ненависти к себе
Сборная России начала чемпионат мира с победы над норвежцами
«Тоттенхэм» стал вторым финалистом Лиги чемпионов
Англичане чудом обыграли «Аякс». Впереди чисто английский финал
Все материалы
Культура
«Ты пробовал пользоваться миксером вместо ершика?»
Эти рэперы нарушают правила и пишут самый необычный хип-хоп в стране
Кочуй пока горячо
Степь наносит ответный удар: бесстыжий бурятский поп-арт везут в Венецию
Не только танки
Почему новое русское кино о войне теперь не стыдно смотреть
На затонувшем 100 лет назад в Крыму корабле найдена картина Айвазовского
Умер сценарист фильмов о человеке-пауке
Убийство голливудского режиссера раскрыли спустя 30 лет
Кардашьян и Уэст стали родителями в четвертый раз
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я хотел кровушки»
За что любили и ненавидели одного из главных журналистов России Сергея Доренко
«Мне не стыдно за свою сексуальность. Это часть меня»
Блогер боролся за право снимать порно. Его выгнали из страны, но это его не остановило
«Телевидение меня больно ранит»
Не стало Сергея Доренко — телекиллера и ярчайшего журналиста своего поколения
Артемий Лебедев отреагировал на закон о надежном рунете
Мексиканский телеканал приписал отцовство британского принца музыканту
Названа официальная причина смерти Доренко
Призвавшему отменить День Победы Виторгану напомнили о холокосте
Все материалы
Ценности
Закон военного времени
Какие часы помогали воевать летчикам, спецназу и артиллеристам
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Искусство шока
Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Еще один бренд пригласил на работу модель без переднего зуба
Тучную женщину возмутили худые в рекламе нижнего белья для тучных
Свекровь обругали за попытку перещеголять невестку на ее свадьбе
«После 21 года им срывает башню»
Как секс-революция подарила одним американкам свободу, а другим — религиозный плен
Все материалы
Путешествия
«Черный парень без акцента поздоровался со мной по-русски»
Секс-туризм и маршрут смерти: как россияне добрались до Гвинеи
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
У SSJ-100 проблемы с полетами по всей России
После катастрофы в Шереметьево рейсы задерживают и отменяют
Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании
Обнаружено тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае
Стало известно число пострадавших при крушении самолета в Азии
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Все материалы
Из жизни
Умирающая красота
Эти женщины живут в грязи и нищете. Волосы помогают им выжить
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Меган Маркл и принц Гарри Дитя королевское
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
На президента Филиппин заполз огромный таракан
Университет подготовил уроки счастья для предотвращения самоубийств
«Мисс Вселенную» окрестили полной из-за лишнего килограмма
Самый пожилой россиянин раскрыл секрет долголетия
Все материалы
Мальчик в ковбойской шляпе
Избранное на Моторе: Памяти Кэрролла Шелби
Тест Kia Soul нового поколения
Яркая внешность, приятный интерьер и проблемы с подвеской
Танки от автопроизводителей
Избранное на Моторе: боевая техника от автомобильных компаний
Десять ответов на нестыдные вопросы про Нюрбургринг
Что особенного в немецкой гоночной трассе, отчего все хотят поставить ее рекорд?
Новую BMW M8 оставят без вакуумного усилителя тормозов
«Зрение» автопилота Tesla ночью в грозу показали на видео
Toyota разбила на Нюрбургринге первую Supra
Все материалы
Дом
Башни ПетронасНад облаками
Самые необычные небоскребы со всего мира, от вида которых кружится голова
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Мимо кассы
Что мешает россиянам получить ипотеку: восемь причин
Машино-место в Москве выставили на продажу за десять миллионов рублей
Дом Нобелевского лауреата выставили на продажу за 22 миллиона долларов
Названы страны с самым дешевым жильем у моря
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
Все материалы