Россия заявляет, что беспокоится о жителях Донбасса, однако при этом за последние пять лет только ухудшила их жизнь. Об этом написал в своем Twitter спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Он заявил, что «российские боевики и их ставленники» сделали жизнь хуже даже для русскоязычных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), «о которых, как они утверждают, они заботятся». Волкер призвал прекратить боевые действия, выполнить Минские соглашения и приступить к реинтеграции региона под контролем Киева.

Спецпредставитель США разместил на своей странице пост журналиста и бизнесмена Пола Ниланда, опубликованный 9 мая. Ниланд напомнил, что пять лет назад в этот день украинская армия вошла в Мариуполь, находящихся под контролем сепаратистов.

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«С момента его освобождения количество раз, когда я слышал, чтобы кто-то хотел оставаться под властью ДНР (доверенного лица России), равно нулю», — подчеркнул публицист.

В феврале прошлого года на Украине приняли закон о реинтеграции Донбасса. Согласно нему, Россия официально считается «страной-агрессором», оккупировавшим не подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Власти ДНР и ЛНР в законе названы оккупационным правительством, подконтрольным Москве. Документ позволяет главе государства объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределенный срок. При этом на этапе рассмотрения документа в Верховной Раде была отвергнута поправка, согласно которой ДНР и ЛНР получали бы статус террористических организаций.

Конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году сразу после государственного переворота. С тех пор Киев регулярно обвиняет Москву в оккупации Донбасса, эту позицию разделяют США и другие страны запада. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения, указывая на их бездоказательность.

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