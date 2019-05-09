В России ответили на угрозы Киева из-за выдачи паспортов в Донбассе

Киев превращает собственных граждан в людей второго сорта, отказывая им в выплате социальных пособий из-за наличия российского паспорта, выданного в Донбассе. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, передает RT.

По словам парламентария, киевская власть не видит проблемы в получении украинцами второго гражданства, например, Израиля или европейских стран. В то же время наличие гражданства России «рассматривается как повод отказаться от выплаты пенсий».

«[Отказ в социальных выплатах —] это превращение своих собственных сограждан в людей даже не второго, а третьего сорта. Такие действия еще раз подчеркивают отношение к жителям соответствующих территорий», — подчеркнул Новиков, добавив, что второе гражданство позволит чувствовать жителям Донбасса более защищенными.

Материалы по теме Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР Порошенко и Зеленский недовольны, США называют указ абсурдом

Кроме того, решение украинских властей не признавать российские паспорта призвано «заложить людям сомнения, что они смогут этими паспортами пользоваться и в России, и на Украине», заявил «Известиям» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также подчеркнул, что намерение Киева технически не сработает, поскольку через украинскую границу люди продолжат ездить по украинским паспортам.

8 мая сообщалось, что правительство Украины рассматривает предложение о лишении льгот, социальных выплат и пенсий жителей Донбасса, получивших российские паспорта. Также Киев планирует ввести адресные санкции в отношении всех должностных лиц, задействованных в процедуре выдачи российских паспортов, и не признавать документы действительными.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик 24 апреля. Позже Путин заявил, что рассматривает возможность упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!