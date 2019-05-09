В России ответили на угрозы Киева из-за выдачи паспортов в Донбассе

Киев превращает собственных граждан в людей второго сорта, отказывая им в выплате социальных пособий из-за наличия российского паспорта, выданного в Донбассе. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, передает RT.
По словам парламентария, киевская власть не видит проблемы в получении украинцами второго гражданства, например, Израиля или европейских стран. В то же время наличие гражданства России «рассматривается как повод отказаться от выплаты пенсий».
«[Отказ в социальных выплатах —] это превращение своих собственных сограждан в людей даже не второго, а третьего сорта. Такие действия еще раз подчеркивают отношение к жителям соответствующих территорий», — подчеркнул Новиков, добавив, что второе гражданство позволит чувствовать жителям Донбасса более защищенными.
Кроме того, решение украинских властей не признавать российские паспорта призвано «заложить людям сомнения, что они смогут этими паспортами пользоваться и в России, и на Украине», заявил «Известиям» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также подчеркнул, что намерение Киева технически не сработает, поскольку через украинскую границу люди продолжат ездить по украинским паспортам.
8 мая сообщалось, что правительство Украины рассматривает предложение о лишении льгот, социальных выплат и пенсий жителей Донбасса, получивших российские паспорта. Также Киев планирует ввести адресные санкции в отношении всех должностных лиц, задействованных в процедуре выдачи российских паспортов, и не признавать документы действительными.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик 24 апреля. Позже Путин заявил, что рассматривает возможность упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев.