В Кремле проигнорировали планы Киева по паспортам для Донбасса

Москва продолжит выдавать российские паспорта жителям Донбасса, несмотря на планы Киева признавать их недействительными, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 7 мая.

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают и которые подпадают под действие президентского указа», — сказал Песков.

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Ранее в среду украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Киев не станет признавать выданные жителям Донбасса российские паспорта. По его словам, эти документы будут считаться на территории Украины незаконными.

7 мая глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал ассиметричный ответ на действия российских властей, упростивших процедуру выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных республик.

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в конце апреля. Киев осудил эту инициативу.

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