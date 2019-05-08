Украина накажет российских чиновников за выдачу паспортов в Донбассе

Украина введет адресные санкции в отношении всех должностных лиц, задействованных в процедуре выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом заявил журналистам министр по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Вадим Черныш, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы знаем сейчас перечень лиц, которые непосредственно задействованы в незаконных действиях по выдаче паспортов украинским гражданам и фактически к действиям по давлению и принуждению граждан к получению таких документов», — сказал он.

Министр добавил, что в данный момент готовятся изменения в закон Украины о гражданстве, однако не уточнил деталей.

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Ранее 8 мая Кабмин Украины принял постановление, согласно которому российские паспорта жителей Донбасса признаются на Украине недействительными. Кроме того, министр по делам ветеранов Ирина Фриз направила на рассмотрение предложение лишить держателей документов социальных выплат и пенсий.

7 мая глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев приготовит симметричный и действенный ответ на «паспортный бандитизм» России и обратится за содействием к странам «Большой семерки» и ЕС.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик 24 апреля. Центр приема документов открылся в Луганске, пункты оформления и выдачи удостоверений работают в Ростовской области.

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