Украина обвинила Россию в подготовке провокаций в Донбассе

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк заявил, что Россия планирует организацию провокаций в Донбассе. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По данным Главного управления разведки (ГУР), на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыли группы снайперов, сформированные из бойцов частных военных компаний.

«Наряду с нанесением потерь личному составу Объединенных сил деятельность наемников направлена на провоцирование обострения обстановки путем обстрелов позиций своих войск для обвинения украинских подразделений в ведении огня», — сообщил Гуцуляк.

Отношения между Москвой и Киевом обострились после присоединения Крыма к России в марте 2014 года. Киев считает Москву ответственной за конфликт на юго-востоке страны и регулярно обвиняет ее в поставках вооружения руководству самопровозглашенных республик Донбасса, которое называет российскими оккупационными властями. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения.

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