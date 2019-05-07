В центре Луганска заметили «Грады»

Наблюдатели ОБСЕ заметили в Луганске реактивные системы залпового огня «Град». Об этом сообщается в последнем отчете специальной мониторинговой миссии на Украине, опубликованном на сайте организации.

Беспилотник зафиксировал пять систем «Град» в центре города 4 мая. Помимо них, в Луганске находились пять танков Т-72, столько же зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» и самоходных гаубиц «Гвоздика», два противотанковых ракетных комплекса «Фагот» и 10 буксируемых гаубиц.

Днем ранее семь систем «Град» были замечены на полигоне Миусинск в 62 километрах к юго-западу от Луганска.

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В конце марта наблюдатели ОБСЕ впервые заметили в Донбассе новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тирада-2». Его зафиксировали в 60 километрах к западу от Луганска.

Киев считает Москву ответственной за конфликт на юго-востоке страны и регулярно обвиняет ее в поставках вооружения руководству самопровозглашенных республик Донбасса, которых называет российскими оккупационными властями. Россия неоднократно опровергала подобные обвинения.

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