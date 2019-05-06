На Украине призвали «обезлюдить» Донбасс

Депутат Верховной Рады Семен Семенченко призвал Украину «обезлюдить» Донбасс. Интервью с политиком опубликовано на YouTube-канале Politeka.

По словам Семенченко, такой стратегии нужно придерживаться новому руководству страны, чтобы вернуть территории Донбасса под контроль Киева. «Необходимо вытянуть с оккупированных территорий все трудовые ресурсы. <...> Нужно показать тем украинцам, которые остались там, что они нужны Украине», — сказал депутат.

Также Семенченко отметил, что жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые по собственному желанию получили российский паспорт, должны автоматически лишаться гражданства Украины. По его словам, российские паспорта наносят психологический и юридический вред населению страны.

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24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Он подчеркнул, что эта мера носит гуманитарный характер.

Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского назвал эти действия враждебными, Евросоюз обвинил Россию в посягательстве на суверенитет Украины, а в США назвали решение частью «оккупационного плана».

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