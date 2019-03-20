Новейшее российское радиоэлектронное оружие впервые заметили в Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ заметили в Донбассе новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тирада-2». Вооружение впервые фигурирует в отчете специальной мониторинговой миссии, опубликованном на сайте организации.

«Тирада-2» была замечена с беспилотника в 60 километрах к западу от Луганска. Кроме того, рядом с ней находилась автоматизированная станция постановки помех Р-330Ж «Житель», установленная на «КамАЗ».

О том, что у Киева есть свидетельства присутствия в Донбассе новейших российских систем РЭБ, заявлял МИД Украины в августе 2018 года. По сообщению ведомства, их ранее фиксировала миссия ОБСЕ.

Кроме того, осенью 2018 года Нацполиция Украина завела уголовное дело против России за поставки неподконтрольным Киеву областям Донбасса вооружения, которое осталось в украинских воинских частях Крыма после его присоединения к России.

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В конце января 2017 года суд Евросоюза счел установленным факты поставки тяжелого вооружения из России в самопровозглашенные республики Донбасса. Разбирательство началось после жалобы российского концерна «Алмаз-Антей» на санкции.

Минобороны России заключило контракт на поставку автоматизированной станции помех спутниковой связи «Тирада 2.3» летом на форуме «Армия-2018». Как сообщал «Интерфакс», в октябре успешно прошли испытания разработки. «Тирада 2С» или «Тирада 2.3» является мобильным комплексом радиоэлектронного поражения спутников связи, технические характеристики засекречены.

Киев считает Москву ответственной за вооруженный конфликт в Донбассе и регулярно вводит мотивированные этим решением санкции. На Украине Россия официально признана страной-агрессором. Эту позицию и режим санкций поддерживают страны Запада. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения.

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