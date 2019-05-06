Командовавший боями за Дебальцево возглавил армию Украины в Донбассе

Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил новым командующим Операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе генерал-лейтенанта Александра Сирского. Об этом он написал в своем Facebook.

«Он прошел все командные должности, от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВСУ», — сообщил Порошенко. Он пожелал Сирскому умело применить свой военный опыт во имя Украины и украинского народа.

Президент выразил благодарность предыдущему командующему ООС генерал-лейтенанту Сергею Наеву.

Как сообщает «Украинская правда», Сирский занимал должность начальника штаба сил антитеррористической операции (АТО, прошлое название ООС — прим. «Ленты.ру») с начала боевых действий в Донбассе. Он был одним из командующих Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время боев за Дебальцево, в том числе руководил неудачной попыткой отбить село Логвиново в том районе, где обе стороны понесли серьезные потери.

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Дебальцевский котел — эпизод боевых действий в Донбассе, когда подконтрольные Киеву войска попали в одно из самых длительных окружений. В середине февраля 2015 года в Дебальцево оказались заблокированы от трех до восьми тысяч бойцов Вооруженных сил Украины. По официальным данным Киева, в ходе операции погибли 66 военных, еще около 300 получили ранения. Дебальцево до сих пор находится под контролем самопровозглашенных республик Донбасса.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014-го, после того как киевские власти объявили о старте АТО — так в Киеве называли попытку силового подавления протестов в регионе. Она была завершена в феврале 2018-го — ей на смену пришла ООС под командованием Вооруженных сил Украины.

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