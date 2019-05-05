В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предотвратили проникновение на территорию региона украинской диверсионной группы. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщили в управлении народной милиции, передает Донецкое агентство новостей.

По информации ведомства, инцидент произошел на участке линии разграничения к югу от Донецка, где дислоцируется 35-я бригада морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сообщается, что в результате завязавшегося боя диверсанты были ранены, одного из сослуживцев они бросили на месте боя. Медики ДНР оказали ему медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.

«Солдат погиб от полученного ранения и сейчас находится в морге», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что на месте столкновения военные обнаружили два автомата, а также приспособления для бесшумной стрельбы к ним.

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20 апреля представитель народной милиции республики Даниил Безсонов сообщал о том, что отряд украинских диверсантов попытался проникнуть на территорию ДНР накануне второго тура президентских выборов. Часть бойцов попала на собственное минное поле, в результате чего три человека погибли, двое получили ранения. При попытке эвакуировать раненых еще четверо бойцов ВСУ были убиты.

Границы отдельных районов Донецкой и Луганской областей страны были законодательно определены в марте 2015 года на основе линии разграничения между украинской армией и противостоящими им ополченцами ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) по состоянию на 19 сентября 2014-го. На этой территории живут более трех миллионов человек.

Часть Донбасса — в том числе территории ДНР — неподконтрольна Киеву в результате вооруженного конфликта, который длится почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева после свершившегося в стране государственного переворота. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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