В ДНР рассказали об атаке украинских диверсантов перед дебатами в Киеве

Отряд украинских диверсантов вечером 19 апреля попытался проникнуть на территорию ДНР. Об этом рассказал представитель Народной милиции самопровозглашенной республики Даниил Безсонов, передает Донецкое агентство новостей.

По его словам, около 18:00 пятницы две диверсионно-разведывательные группы по 10-12 человек попытались выдвинуться в направлении села Октябрь. Часть бойцов попала на собственное минное поле, в результате чего три человека погибли, еще двое получили ранения. При попытке эвакуировать раненых еще четверо бойцов ВСУ были убиты.

Также в ходе боестолкновения погибли трое бойцов армии ДНР.

19 апреля на стадионе Олимпийский в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Среди прочего, шоумен поинтересовался у действующего главы государства, как тому спится по ночам после событий в Иловайске и Дебальцево. Тогда ВСУ понесли значительные потери в ходе боестолкновений с силами самопровозглашенных республик.

Также в ходе дебатов оба кандидата встали на колени «перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына, перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа».

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