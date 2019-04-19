Порошенко и Зеленский встали на колени

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский встали на колени в ходе дебатов на киевском стадионе «Олимпийский». Прямую трансляцию ведет YouTube канал «112 Украина».

Порошенко обратился с вопросом к Зеленскому: «Когда вы извинитесь перед Украиной за то, что называли ее проституткой?» По словам оппонента действующего президента Украины, эти слова вырваны из контекста.

Зеленский заявил, что во время майдана он говорил, что готов встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным, чтобы закончилась война. «Я готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына, перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа. Я готов встать и сейчас встану. И вы это сделайте», — добавил он.

После этого Зеленский встал на колени, Порошенко повторил за ним, но спиной к фан-зоне и лицом к поддерживающим его на сцене бойцам Донбасса. «Видите, как просто», — заключил Зеленский.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В него прошли Зеленский с результатом более 30 процентов голосов и Порошенко, набравший почти вдвое меньше. Согласно последним рейтингам, опубликованным 18 апреля, лидер президентской гонки увеличил свой отрыв от конкурента: за него готовы проголосовать более 70 процентов избирателей, определившихся с выбором. Порошенко собираются поддержать только 27 процентов.

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