Наблюдатели ОБСЕ стали очевидцами убийства Захарченко

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ 31 августа находились в непосредственной близости от кафе «Сепар», где был убит глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщил заместитель главы миссии Александр Хуг, передает УНИАН.

«В прошлую пятницу в Донецке прогремел взрыв. Сотрудники миссии слышали этот взрыв с места своего базирования, расположенного менее чем в 200 метрах от места происшествия. В результате этого взрыва погибли Александр Захарченко и еще один человек (его охранник — прим. «Ленты.ру») Кроме того, по меньшей мере девять человек получили ранения. Сотрудники миссии не пострадали», — отчитался Хуг.

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По его словам, в течение нескольких дней после взрыва миссия наблюдала спокойную ситуацию в центре Донецка.

В целом же ситуация вдоль линии соприкосновения между частями вооруженных сил ДНР и украинскими силовиками улучшилась, но «остается чрезвычайно изменчивой».

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар», где была заложена бомба. Практически сразу же после его гибели власти ДНР сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отвергают.

Президент России Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями пообещал, что у тех, кто убил Захарченко, не получится «поставить народ Донбасса на колени». Впоследствии в Кремле заявили, что последствия гибели главы ДНР будут «достаточно неизбежные». Вскоре после этого в ФСБ России официально заявили об отправке в Донецк группы сотрудников спецслужбы для оказания властям республики помощи в расследовании случившегося.

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