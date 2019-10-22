Вооруженный мужчина угнал скорую помощь и сбил людей в Осло

Неизвестный вооруженный мужчина угнал машину скорой помощи в Осло и сбил на ней несколько человек, прежде чем его удалось задержать. Об этом сообщает телеканал NRK.

Инцидент произошел в районе Торшов. Угонщик на машине скорой помощи наехал на нескольких человек, в том числе задел коляску с двумя детьми. Он также повредил несколько других автомобилей и сбил знак. Стражам порядка пришлось открыть стрельбу по колесам машины, чтобы остановить злоумышленника.

Первоначально появилась информация, что угонщик получил огнестрельное ранение и находится в критическом состоянии. В полиции эту информацию опровергли. При этом сообщается, что в связи с произошедшим разыскивается некая женщина.

По предварительной информации, скорую помощь изначально вызвали на место ДТП к машине, которая вылетела с развязки и перевернулась. Предположительно, угонщиком стал именно водитель пострадавшего автомобиля. По словам очевидцев, мужчина вылез из машины, достал синюю сумку и куда-то ушел.

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