Россиянин напал на прохожего в Осло с криком «Аллаху акбар»

Россиянин напал с ножом на прохожего в столице Норвегии Осло и серьезно ранил его, после чего был задержан полицейскими. При задержании он кричал «Аллаху акбар», сообщает местная телерадиокомпания NRK, опубликовавшая видео с места событий.

Полиция не считает, что инцидент можно квалифицировать как теракт, однако сообщает, что жертв могло быть больше. Известно, что нападавший вел себя неадекватно: в частности, бегал по улице босиком. Раненный им мужчина оказался 30-летним уроженцем Филиппин, с которым преступник не был знаком.

Вооруженные полицейские прибыли на место до того, как мужчина успел ранить кого-либо еще. По данным NRK, в ходе задержания они использовали электрошокер.

Сообщается также, что незадолго до этого россиянин поджег квартиру, в которой проживал в последнее время. Он был хорошо известен местной полиции и жил в Норвегии в течение нескольких лет. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство.

В январе в Осло арестовали 20-летнего мусульманина из России, напавшего с ножом на женщину в центре города. Он заявил полицейским, что хотел устроить террористический акт.

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