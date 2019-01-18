Заявившего о теракте мусульманина из России арестовали в Осло

Гражданина России арестовали в Норвегии после нападения с ножом на женщину в Осло. Об этом сообщает NRK.

Атака произошла в четверг, 17 января. В ее ходе неизвестный со спины напал на посетительницу продуктового магазина на улице Мёллергата в центре Осло. Пострадавшую доставили в больницу, ее состояние оценивается как критическое, но стабильное.

Позднее по подозрению в нападении был арестован 20-летний мусульманин из России, который приехал в Норвегию через Швецию. Он сам заявил полицейским, что это был террористический акт, и что он хотел убить больше людей. Имя молодого человека не называется.

Как сообщили в Полицейской службе безопасности, в этой связи атака рассматривается как «связанная с террором», мотивированным исламистами. В ведомстве отметили, что жертва, судя по всему, была выбрана нападавшим совершенно случайно.

В августе в Берлине арестовали россиянина Магомеда-Али С., подозреваемого в подготовке теракта в Германии.

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