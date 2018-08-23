«Россиянина-террориста» арестовали в Германии

Суд принял решение об аресте россиянина Магомеда-Али С., подозреваемого в подготовке теракта в Германии. Об этом сообщается в четверг, 23 августа, на сайте Генпрокуратуры ФРГ.

«Следственный судья Федерального суда вынес сегодня постановление о предварительном заключении в отношении 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С.», — говорится в заявлении.

Мужчину задержали в столице Германии 22 августа этого года. Немецкая газета Tagesspiegel назвала его «исламистом из Чечни».

Следствие считает, что Магомед-Али С. хранил у себя взрывчатое вещество (пероксид ацетона) и еще в 2016 году готовил теракт вместе с арестованным во Франции исламистом Клементом Б. Сообщалось, что в берлинской квартире россиянина взрывчатку не нашли. Также стало известно, что он был каким-то образом связан с выходцем из Туниса Анисом Амри, протаранившим прохожих на рождественском базаре в немецкой столице в конце 2016 года.

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