Появились новые данные о задержанном в Берлине россиянине

Задержанный в Берлине россиянин Магомед-Али С., которого подозревают в подготовке теракта с использованием взрывчатки, — «исламист из Чечни». Об этом в среду, 22 августа, сообщает немецкая газета Tagesspiegel.

По сведениям издания, мужчина вместе со своим предполагаемым подельником Клементом Б. ходил в ту же мечеть в берлинском районе Моабит, что и выходец из Туниса Анис Амри, протаранивший толпу на рождественском базаре в немецкой столице в конце 2016 года. Были ли они знакомы, не уточняется. Как отмечает газета, скорее всего, Амри ничего не знал о планах мужчин.

Магомеда-Али С. задержали в столице Германии 22 августа этого года. Сотрудники правоохранительных органов уже обыскали квартиру подозреваемого.

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Прокуратура распространила пресс-релиз, в котором рассказала, что мужчине 31 год, он гражданин России. Следствие считает, что Магомед-Али С. хранил у себя взрывчатое вещество (пероксид ацетона) и еще в 2016 году готовил теракт вместе с арестованным во Франции исламистом Клементом Б.

19 декабря 2016-го Анис Амри совершил теракт, в результате которого погибли 12 человек, еще 48 пострадали. Нападавшего объявили в розыск, позднее он был убит в Милане в перестрелке с итальянской полицией.

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