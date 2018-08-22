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Россиянина задержали в Берлине в связи с подготовкой теракта

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Гражданин России задержан в Берлине по подозрению в подготовке теракта с использованием взрывчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру Германии.

Как говорится в заявлении ведомства, россиянин «подозревается в подготовке тяжкого преступления против государства и подготовке преступления с использованием взрывчатых веществ». Указывается, что фигурант — 31-летний россиянин Магомед-Али С.

Задержание мужчины прошло 22 августа на основании ордера на арест от 9 августа. «Оно было произведено спецподразделением федеральной уголовной полиции и берлинской уголовной полиции», — говорится в сообщении. Сотрудники правоохранительных органов также обыскали квартиру подозреваемого.

Как передает «Интерфакс», Магомед-Али С., вероятно, действовал вместе с задержанным во Франции в апреле Клементом Б. У того нашли несколько единиц огнестрельного оружия и три килограмма пероксида ацетона.

По версии следствия, гражданин России еще осенью 2016 года хранил у себя значительные объемы этого вещества. Вместе с Клементом Б. он намеревался изготовить взрывчатку и привести ее в действие «в неизвестное время в неизвестном месте, чтобы убить и ранить как можно больше людей». Отмечается, что этому помешали следственные действия.

В январе россиянин Сергей В. признал свою вину в нападении на немецкую футбольную команду «Боруссия». Взрывы у автобуса спортсменов произошли 11 апреля 2017 года. Мужчину задержали через десять дней. Он обвиняется в покушении на убийство 28 человек из корыстных соображений, незаконном приобретении взрывчатки, а также в приведении в действие взрывных устройств. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.

Самый кровавый за последние годы теракт в германии произошел 19 декабря 2016 года. Тогда грузовик, за рулем которого находился 24-летний выходец из Туниса Анис Амри, протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, еще 48 пострадали. Нападавшего объявили в розыск, позднее он был убит в Милане в перестрелке с итальянской полицией.

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