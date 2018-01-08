Россиянин признался в атаке на футболистов «Боруссии»

Обвиняемый в нападении на немецкую футбольную команду «Боруссия» россиянин Сергей В. признал свою вину. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Я глубоко сожалею о том, что совершил», — сказал он на заседании суда. Подсудимый отверг обвинения в попытке убийства игроков и персонала футбольной команды, по его словам, он хотел сымитировать нападение и специально сделал взрывное устройство таким образом, чтобы люди не получили травм.

Взрывы у автобуса дортмундской «Боруссии» произошли 11 апреля 2017 года. Сергей В. был задержан по этому делу через десять дней. Его вычислили благодаря тому, что он купил несколько десятков тысяч опционных сертификатов на не очень активно торгуемые акции дортмундского футбольного клуба. По оценке DW, при разных вариантах падения курса ценных бумаг он мог получить прибыль от 550 тысяч до миллиона евро.

Сергей В. обвиняется в покушении на убийство 28 человек из корыстных соображений, незаконном приобретении взрывчатки, а также в приведении в действие взрывных устройств. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.

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