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В Германии россиянина обвинили в покушении на убийство 28 человек

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Прокуратура немецкого города Дортмунд предъявила обвинение в покушении на убийство 28 человек мужчине, имеющему гражданство России и Германии. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает Deutsche Welle.

28-летнему подозреваемому по имени Сергей также вменяется нанесение телесных повреждений двум людям (из тех же 28) и незаконное приобретение взрывчатки.

В апреле перед матчем «Боруссии» против «Монако» в Лиге чемпионов на пути следования автобуса немецкого футбольного клуба сдетонировали три бомбы. В результате были ранены защитник команды Марк Бартра и полицейский. «Русская служба Би-би-си» напоминает, что взрывные устройства, начиненные поражающими элементами, были установлены у дороги, по которой ехал автобус.

По версии следствия, россиянин предполагал, что в результате взрывов «Боруссия» лишится ведущих игроков и акции футбольного клуба упадут в цене. «Сергей В., поставивший на биржевую игру на понижение несколько десятков тысяч евро, надеялся заработать на проблемах "Боруссии". Однако акции клуба не обвалились, заработать крупную сумму у него не вышло, а его самого удалось найти благодаря подозрительной ставке», — пишет Deutsche Welle.

Как ранее передавал ТАСС, полиция установила, что мужчина перед нападением купил через интернет опцион на 15 тысяч акций клуба, потратив на это 78 тысяч евро (деньги были взяты в кредит). В случае значительного падения стоимости бумаг он мог заработать до четырех миллионов евро.

Подозреваемый был задержан 21 апреля — через 10 дней после нападения. Он находится под арестом, свою вину не признает.

По информации «Спорт-Экспресса», Сергей В. — выходец из России, который работал в Германии.

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