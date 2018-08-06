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Приговоренный к трем тысячам лет тюрьмы террорист вышел на свободу

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Санти Потрос

Участник баскской леворадикальной террористической организации ETA («Страна басков и свобода»), приговоренный почти к трем тысячам годам тюрьмы, вышел на свободу. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Санти Потос провел за решеткой в общей сложности 31 год, из них 13 — во Франции и 18 — в Испании. Полиции удалось доказать его причастность к организации 40 терактов, в том числе к одним из самых кровавых в истории страны. Так, в июне 1987 года произошел взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля, который был припаркован вблизи одного из супермаркетов Барселоны, в результате которого погиб 21 человек. В 1986 году на площади Доминиканской Республики в Мадриде также произошел теракт: жертвами стали 12 сотрудников Гражданской гвардии.

Утром 5 августа Потос покинул тюрьму Топас. То, как он покидал пенитенциарное учреждение, показало государственное телевидение Испании.

Ассоциация жертв терроризма (AVT) осудила освобождение 70-летнего Потоса.

В 2006 году Национальный суд Испании постановил объединить все эпизоды, по которым он обвинялся, в одно дело, сократив максимальный срок наказания

«Страна басков и свобода» была создана в 1959 году как движение сопротивления диктатуре генерала Франко. С начала 1960-х годов участники организации стали использовать террористические методы: нападали на чиновников и жандармов, взрывали полицейские участки и железнодорожные пути. За полвека от их рук погибло более 850 человек. ETA выступала за независимость Страны Басков от Испании. В мае этого года ETA объявила о своем роспуске и прекращении деятельности.

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