В берлинской квартире «россиянина-террориста» не нашли взрывчатку

В ходе обыска квартиры задержанного в Берлине 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С., подозреваемого в подготовке теракта в Германии, не обнаружили ни взрывчатки, ни оружия. Об этом в среду, 22 августа, рассказала официальный представитель генпрокуратуры ФРГ Фрауке Колер, передает SWR.

По ее словам, полиция выяснила, что Магомед-Али был как-то связан с выходцем из Туниса Анисом Амри, протаранившим прохожих на рождественском базаре в немецкой столице в конце 2016 года. По крайней мере, в мобильном телефоне террориста нашли номер россиянина.

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Ранее 22 августа в Берлине задержали Магомеда-Али С. Немецкая газета Tagesspiegel назвала его «исламистом из Чечни». Прокуратура распространила пресс-релиз, в котором рассказала, что мужчине 31 год и что он является гражданином России. Следствие считает, что Магомед-Али С. хранил у себя взрывчатое вещество (пероксид ацетона) и еще в 2016 году готовил теракт вместе с арестованным во Франции исламистом Клементом Б.

19 декабря 2016-го Анис Амри совершил теракт, в результате которого погибли 12 человек, еще 48 пострадали. Нападавшего объявили в розыск, позднее он был убит в Милане в перестрелке с итальянской полицией.

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