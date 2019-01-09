Сообщника террористов нашли в Европе

В Бельгии арестован еще один человек, причастный к терактам в Париже в 2015 году. Об этом сообщает Derniere heure со ссылкой на источники в прокуратуре.

По данным издания, мужчину-бельгийца взяли под стражу в декабре 2018 года прямо перед Рождеством.

Как передает ТАСС, полиция арестовала Мухаммеда Э. Его подозревают в покупке оружия — автоматов Калашникова — для террористов. Отмечается, что мужчину вычислили благодаря совместным усилиям французских и бельгийских следователей.

В апреле 2018-го в Бельгии осудили одного из организаторов атак во французской столице.

В 2015 году в Париже произошла серия терактов, в результате которых погибли 130 человек, пострадали в общей сложности 350 человек. Нападавшие устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах города, смертник подорвал себя на бульваре Вольтер, еще три взрыва прозвучали у стадиона «Стад де Франс», где проходил товарищеский матч между сборными Франции и Германии. Кроме того, в концертном зале «Батаклан» во время рок-концерта взяли заложников. Ответственность за серию терактов взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Спустя несколько дней в пригороде Парижа один из предполагаемых организаторов терактов был убит.

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