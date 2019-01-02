В Германии назвали терактом наезды водителя на пешеходов

Власти Германии рассматривают наезды на пешеходов в Ботропе и Эссене Рурской области как террористическую атаку. Об этом пишет Tagesspiegel.

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Реул заявил, что нападавший, вероятно, действовал из ксенофобских мотивов. «Он явно намеревался убивать иностранцев», — заявил чиновник.

По словам министра, действия преступника сравнимы с почерком радикальных исламистов, нападающих сами по себе. Известно, что напавший наблюдался у психиатра из-за шизофрении, что вкупе с расовой ненавистью является «особенно опасной картиной».

1 января 50-летний безработный немец попытался как минимум три раза наехать на пешеходов, в одном из случаев пострадали граждане Сирии и Афганистана. Во время задержания водитель выкрикивал ксенофобские высказывания, а во время допроса заявил, что считает несправедливым, что безработные иностранцы также получают деньги от государства.

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