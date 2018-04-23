Осужден организатор крупнейшего теракта в истории Франции

Бельгийский суд вынес приговор организатору крупнейшего теракта в истории Франции, передает Reuters.

Салаха Абдеслама приговорили к 20 годам лишения свободы за вооруженное сопротивление полицейским в марте 2016 года в Брюсселе. Тогда при совместной спецоперации бельгийского и французского спецназа его вместе еще с четырьмя подозреваемыми задержали.

Абдеслам считается одним из организаторов терактов 2015 года в Париже, в результате которых погибли 130 человек, пострадали в общей сложности 350.

Нападавшие устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах Парижа, смертник подорвал себя на бульваре Вольтер, еще три взрыва прозвучали у стадиона «Стад де Франс», где проходил товарищеский матч между сборными Франции и Германии.

Кроме того, в концертном зале «Батаклан» во время рок-концерта взяли заложников.

Спустя несколько дней в пригороде французской столицы один из предполагаемых организаторов терактов был убит. Ответственность за серию терактов взяло на себя «Исламское государство» (организация запрещена в России).

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