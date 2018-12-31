Аэропорт в Амстердаме эвакуировали из-за угрозы теракта

Аэропорт Схипхол в Амстердаме частично эвакуировали из-за угрозы теракта. Об этом сказано в Twitter-аккаунте аэропорта.

Отмечается, что пассажир угрожал взорвать бомбу в терминале вылетов номер три. В настоящий момент сотрудники служб безопасности задержали мужчину. «Ситуация в Схипхоле под контролем. Подозреваемый был схвачен силами безопасности», — добавила администрация аэропорта.

Схипхол возобновил работу. На задержание и восстановление работы залов потребовалось около 30 минут. Других подробностей пока не приводится.

В декабре 2017 года полиция открыла стрельбу по вооруженному ножом человеку. Аэропорт после стрельбы частично эвакуировали, также людей вывели из торгового центра Schiphol Plaza, расположенного в зоне паспортного контроля. Воздушное сообщение не прерывалось.

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