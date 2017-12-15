В аэропорту Амстердама произошла стрельба

В аэропорту Схипхол, Амстердам, полиция открыла стрельбу по вооруженному ножом человеку. Об этом сообщается в Twitter амстердамской полиции.

Полицейские уточнили, что задержали подозреваемого и вывели его из здания. Обстановка в аэропорту спокойная. Reuters пишет, что данных о пострадавших нет.

Как добавляет BBC News, аэропорт после стрельбы частично эвакуировали, также людей вывели из торгового центра Schiphol Plaza, расположенного в зоне паспортного контроля. Воздушное сообщение не прерывалось. Других подробностей не приводится.

В Таллине в октябре полиция ранила размахивавшего ножом мужчину, позднее он умер в больнице. В том же месяце в польском Сталева-Воле мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра, один человек погиб.

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