Поляк устроил резню в торговом центре

В Сталева-Воле Прикарпатского воеводства, расположенного на юго-востоке Польши, мужчина напал с ножом на посетителей торгового центра «VIVO!». Об этом сообщает радиостанция RFM FM.

В результате один человек погиб, еще восемь получили ранения. По словам очевидцев, злоумышленник вошел в здание и начал наносить удары ножом.

Отмечается, что некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Полиция задержала нападавшего. Известно, что это местный житель по имени Конрад К., ему 27 лет. В настоящее время стражи порядка выясняют причины и обстоятельства произошедшего, и были ли у мужчины сообщники.

По сведениям радиостанции, в момент нападения злоумышленник был трезв.

