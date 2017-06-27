Вооруженный мачете мужчина ранил троих человек в итальянском курортном городке

Мужчина, вооруженный мачете, напал на троих молодых людей в курортном городке Марина-ди-Масса в итальянском регионе Тоскана. Об этом сообщает во вторник, 27 июня, газета Corriera della Sera.

Пострадавшие получили незначительные ранения. Один из раненых все же был отправлен на обследование в больницу. Как отмечает издание, речь идет о бурном выяснении отношений между родственниками.

40-летний нападавший ранее уже вступал в конфликт с молодыми людьми. Однако во вторник утром ссора вспыхнула с новой силой.

Поводом для этого стали подозрения в том, что мужчина умышленно нанес ущерб автомобилю. Полиция арестовала нападавшего.

25 апреля неизвестные в масках и с мачете в руках зарубили 17-летнего велосипедиста в Лондоне. По словам очевидцев, нападавших было шестеро.

3 февраля вооруженный мачете мужчина совершил нападение на одного из военнослужащих из состава армейского патруля, охранявшего здание Лувра в Париже. Солдат был травмирован, его товарищи открыли огонь по злоумышленнику, который был тяжело ранен. Власти расценили атаку как теракт.

