Психбольной с ножом набросился на прохожих в Марселе

Вооруженный ножом мужчина набросился на прохожих в Марселе. Пострадали три человека, злоумышленник нанес им удары в голову, шею и спину, сообщает в субботу, 26 августа, французское издание Le Point.

Полицейские применили к нападавшему электрошокер и доставили в больницу. Он предварительно признан невменяемым и отправлен в психиатрическую лечебницу. Пострадавших отвезли в клинику, но их ранения оказались неопасными.

Как уточняет Le Figaro, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 35-летний мужчина не выкрикивал никаких политических и экстремистских лозунгов. Полиция не склонна расценивать произошедшее как теракт.

Ранее 25 августа неизвестный с ножом напал на полицейских у Букингемского дворца в Лондоне. Пострадали двое стражей порядка. В тот же день похожий случай произошел в Брюсселе: мужчина с ножом атаковал военный патруль. Солдаты получили ранения рук и лица, их жизнь вне опасности. Власти назвали это терактом.