В Таллине застрелили бросавшегося на прохожих с ножом босого мужчину

В центре Таллина полиция открыла огонь по размахивавшему ножом мужчине, позже он скончался в больнице. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает портал rus.err.ee.

Босой мужчина шел по центру эстонской столицы с двумя ножами. «Распоряжениям полицейских, отреагировавших на вызов, мужчина не подчинился. Для того, чтобы остановить мужчину, полицейский применил служебное оружие — сначала был произведен предупредительный выстрел, а затем выстрел по мужчине», — отмечается в публикации.

31 октября следователи передали в суд уголовное дело 50-летнего жителя свердловского города Ивдель, который выстрелил в соседского сына из охотничьего ружья, а потом несколько раз ударил его ножом. По данным следствия, инцидент произошел вечером 13 июня, когда обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

1 октября на марсельском вокзале Сен-Шарль вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. По информации радиостанции, в результате нападения погибли два человека, а неизвестный мужчина, кричавший «Аллах акбар!», был застрелен сотрудниками полиции. Как утверждают очевидцы, всего сотрудниками правоохранительных органов было произведено два выстрела.